Mónica Carrillo, Elena Tablada, Sara Vega o Kimberley Tell asistieron a los Premios de la Academia del Perfume 2016

Los buenos olores inundaron el Casino de Madrid con motivo de la celebración de la IX edición de los Premios de la Academia del Perfume. Un evento en el que se premian las mejores fragancias y que no quisieron perderse rostros conocidos de la pequeña pantalla.

Así pudimos ver a una elegante Mónica Carrillo, a unos sonrientes Patricia Montero y Álex Adrover, también a Adriana Torrebejano, Kimberley Tell, Paloma Lago o Mary Ruiz.

Con muletas asistió Ivonne Reyes tras su reciente operación de la que se recupera poco a poco. Tampoco se lo perdió Elena Tablada, quien dijo no conocer en persona a la nueva conquista de su ex David Bisbal, y que espera que “sea una persona estable que no vaya a cambiar cada x tiempo”.