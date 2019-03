El momento preferido de Sara Carbonero antes de dormir

Hace unos días Sara Carbonero nos desvelaba uno de sus momentos más tiernos que pasa con sus hijos antes de ir a dormir, y esta vez ha querido mostrarnos otro instante completamente en directo a través de su Instagram Stories.

La mujer de Iker Casillas ha publicado varios clips en los que se puede apreciar a la presentadora cantando con su hijo mayor, Martín, y teniendo una bonita noche en familia. Se ve cómo madre e hijo disfrutan con la canción 'You are my sunshine' de Johnny Cash y que parece ser muy especial para Sara pues en una instantánea en Instagram ya nos dejaba ver que lleva tatuada la palabra 'sunshine' en el brazo izquierdo.

Sin duda un momento muy íntimo que ha vuelto a demostrar que Sara e Iker han conseguido crear una familia muy unida y de las más envidiadas.