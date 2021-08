El momento más angustioso en la playa de Desiré Cordero, la novia de Mario Casas

Después de conocer la noticia del nuevo romance entre Mario Casas y Desiré Cordero, los ojos han estado puestos encima de la pareja la mayor parte del tiempo. La modelo, que fue preguntada por su nueva relación después de que esta saliese a la luz, prefirió no dar ningún tipo de declaración. "No, de verdad, prefiero no hablar", fueron sus únicas palabras.

Y es que hoy en día a través de Instagram se conoce todo. Recientemente hemos podido ver y comprobar que para la modelo aún no han terminado las vacaciones y que se encuentra disfrutando sus probablemente últimos días de playa con sus amigos en la isla más transitada este verano por todos los famosos, Ibiza.

Pero no todo han sido risas para la novia del actor. Después de publicar algún que otro vídeo en sus historias de Instagram de los paisajes de la preciosa isla, ha hecho partícipes a sus seguidores de un momento un tanto angustioso que ha vivido con uno de sus amigos.

Desiré ha publicado un story de Instagram donde aparecía uno de sus amigos enterrado en la arena de la playa. Su amigo, aparecía sonriente y la modelo escribía "Buenos días amigo", riendo.

Story Desiré Cordero | Instagram stories

Pero no ha sido tan gracioso cuando en el resto de stories aparece ella misma, enterrada también. Ahí las risas han terminado para la modelo que ha titulado la imagen "Pensaba que me moría, angustia máxima".

Story Desiré Cordero | Instagram stories

En la imagen aparecía Cordero enterrada en la arena con una cara un tanto preocupada donde demostraba que no le estaba gustando para nada ese momento que estaba viviendo.

Las dos imágenes siguientes eran con un zoom cada vez más alto sobre su cara. "Respira, tú puedes", escribía en la última foto donde solo se le veía la cara y a la que acompañaba con emoticonos de risa. Una vez fuera, todo serían risas pero, el momento tan angustioso que ha vivido la modelo no se lo quita nadie.

Seguro que te interesa...

Primeras palabras de Desiré Cordero tras salir a la luz sus fotos con Mario Casas