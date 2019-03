El misterioso motivo por el que María José Campanario ha vuelto a ingresar en el Hospital de Jerez

HAY DIFERENTES VERSIONES

Justo después de que un programa de televisión anunciara que María José Campanario había tenido que ser ingresada de urgencia en el Hospital de Jerez, su propia madre, Remedios Torres, no quiso dar muchos datos sobre lo ocurrido. Aunque en un principio aseguró que no se trataba de algo grave, terminó confesando que se trataba de una infección por una inyección, por lo que necesitaban abrirle y ponerle un drenaje. Otros medios aseguran que se trata de una fuerte reacción alérgica o que todavía no se había recuperado de su reciente operación de una hernia discal. Pero… ¿Qué le habrá pasado exactamente a la Campanario?