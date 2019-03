El misterioso mensaje de Malú tras su ruptura con Gonzalo Miró

Si recientemente nos enterábamos de cómo Gonzalo Miró estaba afrontando su ruptura con Malú, ahora ha sido la cantante la que se ha convertido en noticia tras publicar un mensaje con el que nos ha dejado muy sorprendidos.

La famosa artista ha compartido a través de su cuenta de Instagram un mensaje un tanto enigmático junto a una imagen donde aparece junto a su hermana, y es que aunque en sus palabras parecen no ir en dirección a su ex, frases como "no he sacado muchas cosas en claro... pero si una... q tú y yo teníamos q estar de nuevo juntas...de nuevo hermanas...", han sido las que han generado una gran confusión.

¿Estarían enfadadas?