La misteriosa morena con la que baila David Bustamante en sus redes sociales

David Bustamante ha publicado un vídeo en Instagram que ha provocado una auténtica revolución. En las imágenes podemos ver al cantante bailando salsa con una misteriosa morena, mientras que por la mesa podemos ver desperdigadas copas de vino tinto.

Seguramente se trataría de una reunión entre amigos en San Vicente de la Barquera, donde se encuentra Busta disfrutando de unos días de desconexión, antes de volver a su ático situado en Pozuelo de Alarcón, en Madrid, donde el cántabro ha confesado sentirse como en casa.

Mientras tanto, su ya exmujer, Paula Echevarría, disfruta al máximo de su relación con Miguel Torres, y en las revistas podíamos ver que la pareja ya no se corta ni un pelo y dan rienda suelta a la pasión hasta en mitad de un restaurante, donde no podían dejar de hacerse carantoñas, mimos y morrearse como si no hubiera mañana.