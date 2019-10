Miriam Sánchez parece dispuesta a recuperar el tiempo perdido, y es que después de pasar por una de sus peores épocas, y tras haberse sometido a una operación estética que le ayudara a mejorar su aspecto, ahora ha decidido incluso abrirse una cuenta en Instagram, donde ha presentado a una de las personas que más le ha ayudado a la hora de salir adelante, su novio Fernando.

"Tras la operación me está diciendo que no quiere que me convierta en un bicho raro. Le gustaba como me conoció, gordita", explicaba la ex de Pipi Estrada en su vuelta a la televisión.

Un apoyo que ahora necesita más que nunca, sobre todo después de verse obligada a vender tanto su coche, como ofrecerse a firmar fotos o vídeos, y es que todo indica que no está pasando por su mejor momento económico.

¡Dale arriba al play para conocerle!

