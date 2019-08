Miriam Sánchez ya se ha sometido a la cirugía plástica gracias a la cual esperaba recuperar la increíble apariencia física de la que presumía hace unos años.Y es que la conocida como Lucía Lapiedra en el mundo del cine para adultos, aparecía hace una semana totalmente irreconocible; muy demacrada, con 10 kilos de más y habiendo abandonado su característica melena rubia.

Un cambio de lo más impactante que usó para anunciar su intención de pasar por quirófano para volver a sentirse bien consigo misma. Y ahora, tras haberse sometido a dicha intervención, la ex de Pipi Estrada ha compartido el resultado en Twitter. ¡Sin duda ha quedado encantada!

"¡Chicos, aquí me tenéis! Soy yo justo al finalizar la cirugía que me he realizado esta misma mañana. ¿Qué os parece el resultado? Aún me queda un caminito de recuperación pero... ¡me encanta el resultado a primera vista! ¡Gracias @CentroCEME_ por dejarme tan bien!", escribía junto a las imágenes del antes y después de la operación que te mostramos en el vídeo.

