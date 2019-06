El nuevo e impactante pelo gris de Miriam Giovanelli

Miriam Giovanelli es otra de las famosas que han querido sumarse a la campaña de Pelo Pantene a favor de la visibilización y aceptación de las canas. Pero, a diferencia de otras celebrities como Paula Echevarría, la cual se ha "cambiado el look" mediante retoque digital, la actriz no ha dudado a la hora de ponerse el pelo gris. Pero, ¿se ha teñido Miriam Giovanelli o es peluca?

"Yes we cana" es un movimiento que nace para la visibilización y normalización del cabello gris. No importa que no tengas canas, tampoco que prefieras teñirlas, el único requisito para sumarte al movimiento es querer desestigmatizar su mala fama en los cánones estéticos femeninos y convertirla en una opción más sin las connotaciones negativas que erróneamente las han acompañado hasta ahora", ha escrito la joven junto a la instantánea en la que aparece además luciendo una camiseta con el lema de la campaña.

Ante este cambio de look tan impactante, sus seguidores no han dudado en manifestar lo mucho que les ha gustado y lo bien que le queda.

"Me encanta el cabello gris!!", escribía Rosa Tous, "Estás monísima. Pero vaya estupidez, sacan tonterías de estas para todo" o "Que bien te queda ese color", son solo algunas de las opiniones que la actriz ha recibido.