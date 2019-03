Miriam Giovanelli defiende a su amiga Úrsula Corberó por sus declaraciones sobre 'Física o Química'

Úrsula Corberó fue una de las protagonistas de la semana pasada en el mundo rosa después de que se rescataran unas declaraciones que hizo sobre su época en la serie 'Física o Química' donde dijo que los actores mantenían relaciones sexuales todos con todos y no pasaba nada.

Ahora su amiga íntima Miriam Giovanelli ha querido salir en defensa de Corberó y hacer unas declaraciones donde comenta que las palabras han sido sacadas de contexto: "Me sorprende que cuando leemos (y me incluyo) pocas veces valoramos el contexto de unas declaraciones que pueden gustarnos más o menos y que una vez leídas seamos capaces de juzgarlas y en ocasiones públicamente. No voy a hablar de las minorías que se dedican a insultar y juzgar por puro placer y/o tiempo libre a través del anonimato. Desgraciadamente, ese tipo de persona no vive solamente en las redes sociales y mucha gente tiene que convivir con ellos en puestos de trabajo o la vida cotidiana".

También añade que le da pena que la mayoría que han reprochado estas declaraciones hayan sido mujeres: "Entristece reconocer que la mayoría de personas que se han tomado con humor estas declaraciones hayan sido hombres y asumir que en 2016 todavía se reprenda y se juzgue moralmente la vida sexual de las mujeres y que esto lo hagan en su mayoría estas. Lo cual detona que en nuestras manos y bocas, las de las mujeres, está la posibilidad de cambiar en gran parte muchos de los topicazos que se han escrito".

Por último concluyó su discurso con unas palabras dirigidas a toda la sociedad, que según ella está demasiado preocupada en el nudismo y muy poco en temas muy importantes como la violencia o el maltrato animal.