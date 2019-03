Miriam Giovanelli confiesa que le pusieron los pechos de otra mujer en una sesión de fotos

No es la primera vez que vemos a algunas de las actrices de nuestro país declarar la guerra a Photoshop y defender la belleza natural, pero en esta ocasión, algunas de las más conocidas del mundo del cine y la televisión se han unido para hablar sobre sus experiencias con la edición digital. El último número de la edición española de la revista 'Vanity Fair' está protagonizado por Miriam Giovanelli, Michelle Jenner, Natalia de Molina, Macarena García, Andrea Duro e Ingrid García-Jonsson, y recoge declaraciones que han conseguido dejarnos ojipláticos.

Según han declarado, la mayoría de ellas han vivido situaciones en las que se han sentido incómodas, inseguras e incluso les han creado complejos por ver sus fotografías excesivamente editadas.

Una de las declaraciones más sorprendentes la ha dado Miriam Giovanelli que ha explicado una de las situaciones más desagradables que ha vivido y por la que se ha vuelto más selecta a la hora de colaborar con revistas. Según ha explicado la actriz, protagonizó una sesión de fotos en ropa interior pero se negó a quitarse el sujetador y su sorpresa llegó cuando vio las imágenes finales en las que aparecía sin la prenda de lencería y con el pecho de otra mujer que sí que había aceptado enseñarlo.

Desde ese momento, la protagonista de 'Velvet', una serie de Antena 3, se lo piensa mucho antes de aceptar un trabajo: "Soy más selectiva con los trabajos que acepto. Ahora digo que no a revistas si no estoy de acuerdo con el mensaje que envían y si siento que cosifican a las mujeres. También hay muchas publicaciones femeninas con las que no trabajo porque creo que no aportan nada. Solo hablan de cómo vestirte y cómo satisfacer a tu pareja, ignorando además que no solo existen heterosexuales", comenta en la entrevista que ha concedido a la publicación mencionada anteriormente.

Pero no es la única. Su compañera en la portada, la también actriz Michelle Jenner, que ya había declarado la guerra a Photoshop tiempo atrás, ha asegurado que: "Yo no vengo aquí a posar en una foto donde luego me van a agrandar los pechos o me van a retocar. Nos ha pasado a todas alguna vez y no me parece bien, porque ahí sí se está vendiendo una irrealidad que no ayuda ni a la gente que ve la revista ni a la persona que posa. Te hacen sentir que hay algo malo en ti que deberías cambiar. Una cosa es retocar la luz o una arruga en un vestido y otra tu cuerpo".

Por su parte, Natalia de Molina ha hablado sobre lo mucho que te critican por ser joven, mona y tener talento, mientras que eso a los chicos eso no les pasa.

Lo que está claro es que cada vez son más las mujeres que defienden la belleza natural y que están dispuestas a continuar con la batalla contra el abuso de la edición digital que tantos cánones de belleza falsos ha creado.