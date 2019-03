Miriam Díaz Aroca, Vanesa Martín, Inma Cuesta o Victoria Abril, entre las peor vestidas de los Premios Goya 2016

VOTA POR EL LOOK QUE MENOS TE HA GUSTADO

En los Premios Goya 2016 no todas nuestras celebrities han brillado, hay algunas que han patinado sobre la alfombra roja. Sus looks no han sido de lo más acertados y se han colado en la lista de las peor vestidas de la noche. Miriam Díaz Aroca, Vanesa Martín, Inma Cuesta o Victoria Abril no han tenido una gran noche en lo que a estilismo se refiere. ¡Vota por la que menos te ha gustado!