Mireia Montávez, de 'OT 1', revela el drama que ha vivido con su marido

Mireia Montávez fue una de las grandes ausencias en el funeral de Álex Casademunt, al que prácticamente asistieron todos sus compañeros de 'Operación Triunfo 1'. Tras haber trabajado juntos en el grupo 'Fórmula Abierta', fueron muchos los que se extrañaron de que no se despidiera de su amigo.

Poco después salían a la luz unas polémicas declaraciones del marido de la artista en las que aseguraba que Mireia y Álex se llevaban fatal y que, de hecho, ella había dejado el grupo por esa mala relación. Pero a ello también sumó que se había separado de la cantante por una infidelidad, además de que sus idas y venidas le habían llevado a la ruina hasta tal punto de tener que vender sus empresas para saldar las deudas de su mujer.

Unas palabras a las que ahora Mireia sale al paso en una entrevista en exclusiva concedida a la revista Semana, en la que ha querido contar su verdad sobre el hombre con el que se casó y con el que tiene dos hijos adolescentes.

“Hace cinco años ya estuvimos separados y aunque luego volvimos, desde entonces, la relación fue casi nula. Yo le dije que le daba otra oportunidad si cambiaba, pero fue peor el remedio que la enfermedad”, comienza explicando Mireia. Y continúa: “Han sido unos años muy difíciles en los que me he ido alejando de la gente, de mi trabajo, perdí la ilusión… Él no quería que hiciera nada sin él y psicológicamente sentía que no valía nada cuando era todo lo contrario. Porque he sido yo la que estos últimos años ha mantenido la casa subiéndome al escenario, aunque él dice que le he arruinado”.

A ello añade que lo denuncio por malos tratos justos al día siguiente de que se marchara de casa precipitadamente: “La denuncia la puse en marzo unos días después de irme de casa. Ya no podía más… En un mes llegué a perder casi 15 kilos y mis hijos estaban muy mal psicológicamente, no querían salir de su habitación. Él me decía que me fuera yo. Una tarde la abogada me dijo que, llegados a ese punto, cuando él volviera esa noche, no estuviéramos en casa. Así es que, en una hora, cogí a mis hijos, algo de ropa y nos fuimos “, pero cuando quiso regresar a por sus cosas, no la dejó porque había cambiado la cerradura, además “dio de baja mi teléfono, sacó todo el dinero de la cuenta común y sentí mucho miedo”. Mireia revela también que, a pesar de haber denunciado todo eso, “la jueza lo dio por nulo porque faltaban pruebas”.