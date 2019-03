Mireia Lalaguna, Miss Mundo 2015, desmiente un supuesto affaire con Neymar

La que fuera elegida como la primera Miss Mundo española el pasado mes de diciembre, Mireia Lalaguna, ha confesado alguna vez su afición por el futbol y siempre ha dicho que su equipo favorito es el Barça. Esto ha sido suficiente para que los rumores se abalancen sobre ella y le hayan relacionado ya con un jugador del equipo catalán.

El afortunado no ha sido ni más ni menos que Neymar, el nominado al Balón de Oro 2015, aunque parece ser que son solo especulaciones. El portal Vanitatis le ha preguntado directamente a Mireia sobre este supuesto affaire y la top no ha dudado en desmentirlo todo: "Es completamente falsa esa historia. No estamos juntos ni nada, aunque le haya conocido. Le admiro como futbolista y ya está", ha relatado.

El hombre ideal de Lalaguna "tiene que ser muy romántico, nada mentiroso, transparente y muy independiente". Y es que, aunque tiene claro que pide mucho, ha revelado que a lo largo de su vida se ha encontrado "con más sapos que príncipes". "El título de Miss Mundo asusta a los hombres más que mi belleza", ha afirmado también.

A pesar de que su título les dé tanto respeto a los hombres, estamos seguros de que Mireia no tendrá problema en encontrar a un príncipe que beba los vientos por ella y la apoye en este nuevo reto que la vida le ha puesto por delante.