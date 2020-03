Mireia Canalda ha formado junto a le ex nadador Felipe López una bonita familia junto a los dos hijos que tienen en común. De hecho, ahora que las clases de los peques están canceladas por el coronavirus, la modelo comparte con sus seguidores divertidos vídeos en Instagram en los que practica yoga y realiza tablas de ejercicios con sus niños.

Pero la modelo también ha confesado la otra realidad a la que ahora tiene que hacer frente por culpa de la pandemia a consecuencia del Covid-19. Una dramática situación que ha revelado a sus seguidores.

"No sé cómo pagaré mi alquiler. Yo soy autónoma y todos mis trabajos de los próximos tres meses, de los cuales al fin tenía proyectos que anhelaba desde hace años, están anulados", aseguraba a través de sus redes sociales.

Además Mireia ha confesado que no tiene ahorros para superar esta delicada situación económica: "No tengo colchón ni dinero debajo de él y no sé cómo pagaré mi alquiler este mes. He tenido que anular mi precioso retiro de este fin de semana y seguramente mi fiesta Pachamama del 28". Y añade: "He llorado mucho con todo esto. En Italia no pagan hipotecas y tienen ayudas. ¿Aquí? Roban demasiado como para ayudarnos como merecemos".