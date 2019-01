El precio que ha tenido que pagar Miguel Torres por su relación con Paula Echevarría

Paula Echevarría y Miguel Torres acaban de cumplir su primer año juntos. Una historia de amor que se iniciaba en diciembre de 2017 durante el cumpleaños de una amiga en común y que, según ellos mismos han desvelado en sus redes, se hacía oficial el 1 de enero de 2018, fecha en la que celebran su primer aniversario.

La actriz no deja de presumir de relación en sus redes sociales, pero no así Torres, quien ha tenido que pagar un alto precio por su enamoramiento, ya que desde hace un año no publica nada en sus redes sociales, cerrándose así a un escaparate que le ayude a impulsar su carrera profesional.

En ellas no saca ni su relación, ni sus entrenamientos o partidos, así como nada de su vida. Y es que después de que el año pasado la afición se le echara encima por irse de cena con sus compañeros de equipo cuando supuestamente estaba de baja, le pasó factura. Desde entonces, el silencio.