Las fotos que Miguel Torres ha publicado de Paula Echevarría tras más de dos años en silencio

Miguel Torres ha reaparecido en redes tras más de dos años sin compartir ninguna publicación. El futbolista, que comenzaba su relación con Paula Echevarría en enero de 2018, pero que no fue hasta abril de ese mismo año que hicieron su primera aparición juntos, parece que está siguiendo los pasos de ''la mujer de su vida''. Parece que la actriz le ha pegado el lado influencer a su chico que, desde julio, se muestra bastante activo. Y cómo no, no iba a ser de otra forma que compartiendo fotografías de lo más románticas con Paula.

Recientemente, el madrileño actualizaba su biografía y publicaba en redes recuerdos de su etapa profesional como futbolista y varias instantáneas con su chica en las que le dedicaba unas bonitas declaraciones de amor. ''Mi vida, MI TODO'', se ha convertido en el primer gesto de amor por parte de Miguel en redes tras dos años de relación.

Sin embargo, desde entonces, el exjugador ha compartido dos posts más con la intérprete, uno de ellos con motivo de su cumpleaños en el que recopilaba algunos de los momentos más románticos con ella y le dedicaba unas preciosas palabras: ''Recuerdos del pasado, momentos del presente e ilusiones para el futuro y SIEMPRE JUNTOS. Cariñosa, divertida, alegre, atenta, generosa, decidida, discreta, paciente, compañera... LEAL. Hoy cumple años la mujer de mi vida. Muchas felicidades mi amor''.

