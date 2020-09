Miguel Herrán no se corta un pelo a la hora de responder a todos sus haters

Miguel Herrán saltó a la fama hace unos años de forma muy rápida gracias sus papeles en series de éxito como 'La casa de papel' o 'Élite'. El actor ya ha reconocido en alguna ocasión que a veces la fama es complicada de llevar. Es lo que le ha pasado en esta última ocasión.

El actor ha publicado una imagen junto a su amigo, el cantante Ayax, sentados en lo que parece ser una cafetería. A la imagen Miguel le ha añadido una frase que ha resultado ser más que polémica: "Si lo haces por dinero o fama, no lo hagas". Ya solo con leer la frase se podía esperar que algún que otro hater respondiese con una crítica.

"Claro mejor como vosotros, por amor al arte. Si no cobrárais lo que cobráis habría que ver si lo hacíais o no", esta ha sido alguna de las críticas que el cantante ha recibido. Miguel, sin cortarse ni un pelo ha decidido responder y dejar claro que: "Existe un lugar intermedio entre la ambición y la pasión, entre el dinero y el amor al arte, la industria y la profesión, pero si no fuera así probablemente estaría limpiando oficinas y con mi sueldo me iría a estudiar interpretación. Porque créeme que por lo menos en nuestro caso es más terapéutico que económico".

Seguro que te interesa...

Miguel Herrán revela con quién ha pasado su confinamiento: "La convivencia es difícil"