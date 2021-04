La renovada imagen de Miguel Bosé un año después

Miguel Bosé llevaba casi un año sin publicar nada en sus redes sociales. Es más, acompañó esa 'desaparición' con la eliminación de todos los posts que tenía hasta el momento, algo que desconcertó enormemente a los más de 900.000 seguidores con los que contaba. Sin embargo, eso no lo ha hecho alejarse del ojo del huracán ya que, ya sea por sus teorías negacionistas, con las que asegura que el Coronavirus no existe, o su implicación en el juicio con Nacho Palau, el cantante se ha visto igualmente rodeado de polémica.

Pero ahora ha reaparecido en sus redes, y lo ha hecho publicando nuevas fotografías en las que el artista ha mostrado lo mucho que ha cambiado su estética en estos últimos meses, tal y como se muestra en el vídeo de arriba. Y además, lo ha hecho con motivo de su 65 cumpleaños. "Creo que no hay mejor día para celebrar la vuelta, celebrar la vida, celebrar al universo y dar gracias por todo lo que durante esta ausencia nos ha ido llenando el corazón", expresaba en su primera publicación.

Y además de esto, también ha utilizado una publicación como soporte para anunciar su esperadísima entrevista con Jordi Évole: "Me pongo a charlar con un buen amigo de hace muchos años. Tenía ganas de hacerlo pero no encontraba con quien. Cuento cosas que nadie ha oído ni sabe, aventuras y anécdotas. Muchas son un adelanto de mi autobiografía que será publicada el próximo noviembre. Muchas otras no, simplemente se las regalé a Jordi a cambio de sentarse a escucharlas. Trabajo, amores, proyectos, familia, hijos, futuro.... y como no, mi visión sobre las mentiras de la actualidad. Mi postura sigue siendo firme y coherente. Si nos acompañáis pasaréis buenos ratos. Nos vemos el domingo 11 de abril".

