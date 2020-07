La foto de Miguel Bernardeau por la que le acusan de maltrato animal

Miguel Bernardeau está siendo duramente criticado en redes por una fotografía en la que ha sido acusado de maltrato animal y que ha generado mucho revuelo entre los usuarios de Twitter. El actor, que saltó a la fama por su papel protagonista en la serie 'Élite', se ha convertido en noticia por la ya viral imagen en la que aparece posando junto a otros dos amigos sujetando una anguila fuera del agua.

En la playa y vestidos con traje de baño, los tres jóvenes posan sonrientes con el animal entre sus manos. El juicio popular no ha surgido únicamente por el enfado que ha provocado la instantánea, sino por la hipocresía por la que muchos le están juzgando ya que, casualmente, Bernardeau ha sido recientemente imagen de PETA en una campaña para defender los océanos y todas las especies marinas que habitan ahí. El novio de Aitana Ocaña trató de concienciar sobre la importancia y la necesidad de proteger la vida marina con un video en el que aparece enjaulado bajo el agua.

''En PETA deben estar contentísimos con la imagen que han escogido para defender a los animales que viven en el mar y océanos'', es el mensaje que le ha escrito un usuario al ver la fotografía de la anguila, y a lo que otro ha apuntado: ''Y me la suda si luego la soltaron o no, el estrés al animal está causado sólo por una puta foto''. La indignación se ha evidenciado con la multitud de comentarios que está recibiendo el intérprete, quien, por el momento, no se ha pronunciado al respecto.

