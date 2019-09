Aitana está pasando por la mejor etapa de su vida, y no es para menos. La joven triunfa tanto profesional como personalmente, ya que mientras arrasa sobre cada escenario que pisa, también ha encontrado el amor al lado de Miguel Bernardeau, junto al que no puede ser más feliz.

Y las buenas noticias no dejan de llegar, ya que la cantante acaba de ser nominada nada más y nada menos que a los Latin Grammy, algo que todavía no termina de creerse, tal y como manifestó en su Instagram Stories después de enterarse.

"Os tengo que contar lo que acaba de pasar porque pensaba que era una broma... La cosa es que hoy estoy aquí trabajando en un sitio que no os puedo decir y, de repente, me escriben diferentes personas diciéndome que estoy nominada a los Latin Grammy y, obviamente, pensaba que era una broma", ha explicado. "Como me he cambiado el móvil, no tenía ninguna aplicación instalada y he entrado en Twitter y me acaban de decir que si, que es verdad. No me lo creía... y ahora estoy un poco en shock. He llamado a mi familia, a todos, diciéndoles que estoy flipando. Es que no me lo estoy creyendo. Gracias de corazón. Ahora mismo no sé qué decir, porque estoy en una nube. Todo esto es gracias a vosotros".

Y como es lógico, los comentarios felicitándola no han dejado de llegar, aunque entre todos ellos destaca el de su chico Miguel Bernardeau, quien le ha puesto iconos de fuego y corazones. ¡Qué bonito!

Seguro que te interesa...

Aitana Ocaña y Miguel Bernardeau revelan su lado más solidario