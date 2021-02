La hogareña foto de Miguel Bernardeau con la que Aitana Ocaña se ha derretido por completo: "Os quiero mucho"

Miguel Bernardeau y Aitana Ocaña no suelen compartir con sus seguidores imágenes donde se les vean juntos, ya que son una pareja a la que no le gusta estar en el centro de mira por su vida personal. Pero esto no es motivo para que alguna vez que otra sorprendan a sus seguidores compartiendo alguna foto de los dos juntos o alguna muestra de cariño a través de las redes sociales.

Fue en el verano del 2019 cuando el actor colgaba un retrato de los dos en la playa de lo más romántico en el que Aitana caía rendida en el pecho de Miguel y este le daba un beso en su nariz. Una imagen que volvía locos a todos los fans de la pareja.

Ahora, el hijo de Ana Duato ha colgado en sus redes sociales una imagen súper familiar en la que podemos ver como, sentado en el sofá junto a su chica muestran la realidad de su día a día. Además, en la imagen también podemos ver como el perro del actor está sentado al lado de ambos, y es que ya sabemos lo mucho que Miguel adora a su 'mejor amigo'.

Aunque la cantante todavía no ha compartido la misma fotografía, la vemos de lo más sonriente y tranquila en la imagen, lo que nos hace pensar que su amor está más estable que nunca tras años ya compartiendo su vida y habiendo pasado un confinamiento de por medio, algo que ha destruido relaciones muy estables en la prensa del corazón.

Seguro que te interesa...

Así demuestra Miguel Bernardeau que es el fan número uno de Aitana