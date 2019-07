Hay ocasiones en las que los cambios de horarios afectan y mucho, y si no que se lo digan a Miguel Ángel Silvestre?

A través de su cuenta de Instagram el actor ha compartido un vídeo donde cuenta entre risas lo que le ocurrió tras tomarse "algo para dormir".

"Sobreviví a la noche de ayer contra todo pronóstico. El caso es que me recogieron a la una y media de la madrugada, entonces dije a las siete de la tarde 'Me voy a tomar algo para dormirme y así por lo menos duermo tres horas o cuatro... El problema que eso que me tomé no me hizo efecto en el momento...", comienza diciendo Miguel Ángel Silvestre en el vídeo donde relata lo que más tarde le ocurrió en el rodaje y cómo le afectó finalmente eso que se tomó.

Una divertida anécdota que ha decidido compartir con todos sus seguidores a través de este vídeo que ha publicado en Instagram.

