Miguel Ángel Silvestre saca su lado más solidario viajando a Senegal

Miguel Ángel Silvestre es uno de los actores más deseados y queridos de nuestro país, con su sonrisa cautivadora, su inquietante mirada y su particular carisma ha robado el corazoncito de más de una. Muy pronto podremos deleitarnos de nuevo con su belleza y sus dotes interpretativas en 'Galerías Velvet', la serie más esperada de la temporada que protagoniza junto a Paula Echevarría y que se estrenará próximamente.

En la revista ELLE, el actor que interpreta a Alberto Márquez en la ficción, ha declarado que ambos se compenetran a la perfección en el set de rodaje: "Estoy muy a gusto trabajando con Paula Echevarría. Me encanta porque es de esas personas que hablan sonriendo, una mujer feliz. Este papel creo que me va a dar un disfrute mayor que cualquier otro que haya podido hacer".

El guapérrimo castellonense ha declarado que una de las claves para sobrellevar su dura rutina de rodaje es dormir mucho, llevar una vida saludable y estar en forma: "Para estar en forma antes boxeaba, ahora hago surf. Y sobre todo duermo mucho. Lo he comprobado, si no descanso, no doy una".

Los comienzos en el mundo de la fama no son fáciles de digerir pero todo es cuestión de tiempo para acostumbrarse. "Yo era un tío con poco sentido de la vergüenza. Confieso que pasar a ser el observado me llevó a construirme unacoraza bestial. Miro para atrás y digo: Joder, cuánta espontaneidad perdí, qué aburrimiento. Llevé mal eltema de los paparazzi, no lo enfoqué bien y me hice un daño extra. Ahora he aprendido a gestionarlo", confiesa.

Además de estar centrado en su carrera profesional, MAS no se olvida de lo necesitados. El actor castellonense es embajador de 'Save the Childen'y ha viajado hasta Senegal para poner su granito de arena. Siempre que puede, Silvestre saca a relucir su lado más solidario: "En África he aprendido que si de algo depende que cambie una sociedad es de sus mujeres."