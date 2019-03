Miguel Ángel Silvestre saca a bailar salsa a una chica y acaba en catástrofe

A Miguel Ángel Silvestre le quedan tres meses para terminar el rodaje de esta temporada de 'Sense 8' al otro lado del charco y no para de viajar de un lado a otro y de aprender cosas nuevas. Por ejemplo, el actor nos ha deleitado en Instagram con sus nuevas habilidades de baile, aunque parece ser que no se le da tan bien como pensaba.

"Creía que era un experto hasta que fui a bailar a los clubs donde se baila salsa. En el móvil tenía grabados todos los pasos que hago con mi profesora y me fui antes al baño para repasarlos y digo venga, y voy y saco a bailar a una chica y fue una catástrofe. No había manera... A ella yo la había visto bailar, así que no había duda de que ella bailaba bien, lo que pasa es que el problema es quién te saca a bailar. Y si no lo tienes muy claro, las chicas no se dejan llevar", relató entre risas.

Al hilo de su historia, Miguel Ángel comentó que no liga mucho en Estados Unidos, aunque asegura que "no tengo algo en especial que diga, esto es lo que yo quiero". Lo que de verdad echa de menos no es tener una novia, sino el cariño de la familia: "Mi madre siempre que puede viene a verme, ahora mi padre viene a verme a Ámsterdam, mi hermana vendrá a Londres con los sobrinos...".

Ahora mismo ha hecho un viaje relámpago a España pero después tendrá que viajar por Sao Paulo o Chicago, aunque en tres semanas estará de nuevo en nuestro país para grabar 'Velvet': "Han escrito una trama muy bonita y Alberto y Ana se van a decir muchas cosas. Espero que tenga un final dulce", confesó.