Miguel Ángel Silvestre para la revista ELLE: "Tengo muy buenas amigas, pero ninguna de ellas es mi pareja"

Uno de los guapos de nuestra pantalla, Miguel Ángel Silvestre, se ha hecho un hueco en Hollywood. El protagonista de 'Velvet' ha concedido una sincera entrevista para ELLE tras triunfar al otro lado del charco.

El actor habla sobre cómo está siendo su vida en Los Ángeles, donde se afincará durante un tiempo prolongado para compaginar el rodaje de la serie 'Sense8', dirigida por los famosos hermanos Wachowski y donde interpreta a un chico homosexual, con viajes a España para seguir con la nueva temporada de la exitosa 'Velvet': "Trabajar con los hermanos Wachowski me ha permitido aprender a relacionarme con el fracaso. Y eso aporta una libertad enorme. Ellos no creen en lo perfecto, sino en tropezar y poner el foco en cómo nos levantamos, porque es entonces cuando descubrimos algo nuevo".

Durante la entrevista, Miguel Ángel Silvestre ha confesado que de momento no está enamorado: "De momento no me he enamorado. Nada de nada. Es cierto que tengo muy buenas amigas, pero ninguna de ellas es mi pareja. En esto no tengo prisa. Cuando llegue el amor, llegará".