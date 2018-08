Miguel Ángel Silvestre, a punto de olvidarse del cumpleaños de Paula Echevarría

Miguel Ángel Silvestre ha tenido un despiste. El actor parece que no es una persona que tenga facilidad para acordarse de fechas señaladas y así lo ha contado en su cuenta personal de Instagram donde ha querido pedir disculpas a su compañera Paula Echevarría.

La actriz está hoy de cumpleaños y han sido muchos los famosos que han querido felicitarla y desearle lo mejor para el año que acaba de sumar. Sin embargo, a Miguel Ángel Silvestre parece que se le había olvidado.

Con una risilla nerviosa y con gesto avergonzado el actor ha expresado sus disculpas a su compañera por no haberse acordado de su cumpleaños en sus stories de Instagram. "Me acaba de mandar un mensaje mi hermana, menos mal que me recuerda hasta cuando es el mío porque si no… Me ha dicho que es el cumpleaños de Paula Echevarría. ¡Paula, guapa! ¡Felicidades!", ha manifestado el actor.

Paula y MAS compartieron personajes protagonistas en 'Velvet', la serie que además les ha forjado una bonita amistad. Hoy en el día del cumpleaños de Paula, el actor también se ha sumado a las felicitaciones, aunque no ha corrido por su cuenta acordarse de la fecha ya que, como también ha mostrado y ha expresado en sus instastories, ha sido su hermana la que se lo ha recordado.