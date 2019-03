Miguel Ángel Silvestre publica en Instagram su vídeo más intrigante

EN MITAD DEL MAR DE ISLANDIA

Congelados nos hemos quedado al ver el misterioso vídeo que Miguel Ángel Silvestre ha compartido en su cuenta de Instagram. Unas imágenes de lo más enigmáticas en las que aparece boxeando en mitad del mar de Islandia y que ya están dando mucho que hablar entre sus seguidores. Pero no os preocupéis ya que se trata de un extracto de la serie que está preparando y que promete ser todo un bombazo. ¿Aún no lo has visto? ¡Dale al play!