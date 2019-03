Miguel Angel Silvestre publica su foto más inspiradora

Parece ser que Miguel Ángel Silvestre ha vuelto a encontrar el amor en la joven española Albania Sagarra con quien se la relaciona desde hace unos meses y actualmente están de vacaciones por la costa levantina.

Pues bien, en Albania el actor ha encontrado a su musa particular y es ella la fuente de su inspiración más artística. Y es que MAS está desarrollando su faceta como fotógrafo y sus mejores trabajos tienen como protagonista a Sagarra.

En una de sus últimas publicaciones en Instagram aparece un precioso retrato de la joven en blanco y negro donde el intérprete escribe: Albania Sagarra by me, jugando con cristales. Pero esta no es la única imagen que Silvestre ha sacado de su persona especial, solo hay que echar un vistazo a las redes sociales de ella o de él y comprobar las fotazas que Miguel Ángel ha sacado de Albania.​