Miguel Ángel Silvestre, pillado en una cita romántica con una misteriosa rubia en Berlín

EN UNAS IMÁGENES DE CUORE

Aunque Berlín no sea llamada ciudad del amor, para Miguel Ángel Silvestre es el lugar más romántico del mundo. Así lo ha demostrado en unas imágenes la revista 'Cuore', pues el actor aparece teniendo una cita amorosa con una misteriosa chica rubia: turismo, visita al museo, un café y mucho, pero que mucho amor. Y es que la pareja no se corta y se da un "morreaco" en mitad de la cafetería. ¡Love is in the air!