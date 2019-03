Miguel Ángel Silvestre, el perfecto anfitrión de sus compañeros de ‘Sense8’ en España

Miguel Ángel Silvestre está imparable. El actor no para de cosechar éxitos: en España con ‘Velvet’ y al otro lado del charco con ‘Sense8’.

Con motivo de la presentación de la plataforma Netflix en España, todo el elenco de la serie americana ha estado en Madrid, oportunidad que ha aprovechado MAS para sumarse unos puntos con sus compis y ejercer de perfecto anfitrión.

Durante el evento reveló el tour turísticio que les había montado a Daryl Hannah, Taylor Schilling, Kate Mulgrew, Will Arnet o Stephen DeKnight: “Estuvimos en un tablao flamenco, han flipado, me he llevado setecientos puntos después de la tortilla de patatas que les llevé a tomar, el vinito, las gambitas al ajillo y después del flamenco el tete se ha llevado unos cuantos puntos”, afirmaba Miguel Ángel entre risas.