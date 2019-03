Miguel Ángel Silvestre no se perdió la fiesta de Netflix celebrada tras los Emmy 2015

PUSO ACENTO ESPAÑOL A LA GRAN GALA DE LA TELEVISIÓN

La noche era para estar de fiesta hasta altas horas de la madrugada, por esta razón las fiestas se sucedieron una tras otra tras la gala de los Emmy. Y fue precisamente en una party donde pillamos a Miguel Ángel Silvestre divirtiéndose de lo lindo junto a algunos compis de ‘Sense 8’. Concretamente en la fiesta de Netflix, que celebró por todo lo alto el galardón conseguido por Uzo Aduba por su papel en la serie ‘Orange is the new black’.