Miguel Ángel Silvestre está pasando la cuarentena junto a su madre. En estos días el actor está compartiendo distintas reflexiones, y en esta ocasión ha sido sobre la paternidad.

Junto a una entrañable foto del día en el que nació su sobrino, el actor ha escrito: "El día que nació mi sobrino. Intentaba abrazarlo y protegerlo al mismo tiempo. Creía que cualquier ruido o movimiento brusco le podía hacer daño. Pensé… Ojalá tenga una vida sana, un camino fácil, que tenga buenos amigos, que sortee bien los miedos y contratiempos que puedan aparecerle en la vida... eso pensé".

Y ha continuado: "Imagino que es lo que pensaría mi madre y padre tal día como hoy cuando naci. Les estoy muy agradecido. Me sorprende lo generosos que han sido conmigo. Tiene que ser alucinante ser padre".

Además, recuerda un paseo por la playa junto a su madre en el que hablaron sobre el tema: "Este verano le pregunté a mi madre cuando paseábamos por la playa, si valía la pena todas las cosas que ella había renunciado en la vida para poder ser madre y ella me dijo: Cariño, no hay nada que me haga más feliz que verte crecer y compartir momentos así contigo. Este paseo no lo cambiaría por nada del mundo".

