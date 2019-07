Miguel Ángel Silvestre sigue teniendo a su padre muy presente, quien fallecía hace seis meses tras una larga enfermedad. El actor ha vivido un nostálgico momento que ha querido compartir en sus redes sociales.

"Hoy he tenido el acto reflejo de llamar a mi padre. Hace ya seis meses que murió, ha sido un acto reflejo. Ojalá pudiera disfrutarle un poco más. Alguna conversación, o algún concierto de jazz. Era una de las cosas que a él le gustaba que hiciéramos juntos", se sinceraba en su publicación.

Y añadía: "Sus consejos eran mejores de lo que pensé en su día, y ahora me doy cuenta. Si pudiera tener cinco minutos más con él le diría: 'Gracias papá, tenías razón, ahora lo puedo ver’".

Silvestre y su padre tenían una estrecha relación y así lo dejó ver el intérprete con las emotivas palabras de despedida que le dedicó: "Nunca me pidió nada a cambio a pesar de haberme gastado casi todo su dinero en querer ser jugador de tenis. Lo único que quería es que yo fuera feliz y tuviera las oportunidades que él no había tenido. Me siento muy afortunado de haber tenido un padre tan generoso. Hoy he descubierto en el tanatorio el impacto de mi padre en muchísimas personas. Tenía una gran bondad. Ayer se marchó mi padre, y el amigo al que llamaba a la hora que fuera para compartir una emoción. Gracias Papá. Descansa en paz".

Ahora Miguel Ángel se encuentra en España rodando una nueva serie bajo las órdenes de Álex de la Iglesia. Además, el actor ha sido pillado junto a la que sería su nueva pareja, la modelo Patricia Guirardo, con la que fue visto tomando unas cañas por Madrid, aunque no era la primera vez que se dejaban ver juntos.

Seguro que te interesa...

Descubre quién es la chica que ha enamorado a Miguel Ángel Silvestre