Si hay alguien que consiga sacarle el lado tierno a Miguel Ángel Silvestre, esos son sus sobrinos. El actor ha demostrado que no puede resistirse a nada que le pidan los pequeños, simplemente porque los adora. De hecho, siempre que pasa tiempo con ellos, no puede evitar sentir deseos de convertirse en padre, tal y como ha asegurado en alguna ocasión: "Cada vez que estoy con mis sobrinos lo pienso, pero ahora es muy complicado. Tengo mucho trabajo y muchos viajes por delante, y ahora estoy disfrutando mucho de esta etapa".

Así, ha querido dedicarles un mensaje lleno de amor en Instagram, donde ha compartido una preciosa imagen con ellos en la playa.

"Me rindo. No les sé decir que no a nada. Creo que se lo consiento todo y me torean un poquito. Pero mientras ella me ponga la mano así y él me pida hacer la siesta juntos...", ha escrito junto a la publicación, y lo cierto es que no cabe duda de que el día de mañana Miguel Ángel será todo un padrazo.

De momento, el actor parece estar de lo más enamorado de Patricia Guirado, una guapa modelo que se ha convertido en su nueva ilusión. Ambos han sido vistos de lo más acaramelados por Madrid, y es que el protagonista de 'Velvet' no puede ocultar la sonrisa que asoma a su rostro cada vez que le preguntan por ella.

