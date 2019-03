Miguel Ángel Silvestre, el mejor profesor de 'bodyboard' para su chica, Blanca Suárez

Miguel Ángel Silvestre y Blanca Suárez están cada día más enamorados. Hemos pillado a la pareja de vacaciones en playas gaditanas, uno de los lugares predilectos del actor para encontrar el relax.

Allí la parejita se ha deshecho en arrumacos y besitos y es que se nota que están coladitos el uno por el otro... ¡cuánto amor! Entre risas y bromas, MAS, amante del 'bodyboard', no ha dudado en darle unas clasecitas a su chica para que se vaya soltando en este deporte acuático.

Como buen novio, no dudó en echarle una mano a Blanca a la hora de subirse el neopreno porque, como sabemos, no es tarea sencilla: se agarra y no hay manera de colocárselo. Listos para lanzarse a las olas, estuvieron chapotearon en el agua felices y contentos, aunque seguro que estaba helada porque sus caras de repelús le delataban.

Seguro que la actriz recibió unas buenas lecciones de 'bodyboard' y próximamente les veremos practicándolo juntos. Y es que con un maestro como más, ¿quién podría resistirse a dejarse enseñar?