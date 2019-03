Miguel Ángel Silvestre luce cuerpazo en la portada de la revista Men’s Health

Miguel Ángel Silvestre está cada día más 'petadito' y guaponazo. Y es por eso que el actor se ha dejado fotografiar por la revista 'Men’s Health' durante 48 horas en la casa Quicksilver, en Hossegor, practicando una de sus aficiones:el surf.

MAS ha demostrado su habilidad sobre la tabla y ha concedido su primera entrevista tras su ruptura con Blanca, en la que confiesa su gran afición por el deporte.

"A mí el deporte me da mucha alegría y mucha paz. Soy una persona muy nerviosa y el ejercicio me calma, me serena, hace que queme ese extra de energía que me sobra. Levantarme, irme al gimnasio o a surfear, boxear y jugar al tenis, y luego ducharme, sentirme fresco y tomarme un cafetito con leche… Para mí, eso es la felicidad”.

Además, el actor explica qué es lo que obtiene y lo que le aporta surfear entre las olas. "En realidad, en casi todos los deportes te expones a situaciones de estrés, de tensión máxima, en las que aparece tu verdadero yo. Así que no está mal utilizar la práctica deportiva para conocerte mejor y tratar de ir corrigiendo cosillas".

El actor ya adelanto hace unos días en su cuenta personal de Instagram su participación en la revista mediante una fotografía en la que se le veía marcando cuerpazo con un traje de neopreno. “Surfeando bajo la lluvia. Próximo lunes en @menshealthesp”, decía junto a la imagen.