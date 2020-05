Miguel Ángel Silvestre y Jon Kortajarena son muy amigos, de ahí que el actor haya querido felicitar al modelo por su 35 cumpleaños de una forma muy especial.

Miguel Ángel ha compartido en sus redes sociales un momento muy íntimo que los dos compartieron en el baño. En el vídeo aparecen ambos cepillándose los dientes frente al espejo en una especie de ‘competición’.

Junto a las divertidas imágenes, Silvestre ha escrito: "Happy birthday to my dear friend @kortajarenajon!!! My brother from Bilbao!!! Felicidades teteeeee!!!".

