Miguel Ángel Silvestre ha sido uno de los invitados este miércoles a 'El Hormiguero'. El actor está pasando el confinamiento con su madre y asegura que llevaba más de dos décadas sin pasar tanto tiempo con ella.

Pero el estar en casa ha despertado también su lado más goloso y es su progenitora la que se encarga de mantenerlo en línea. Recuerda que con su padre hacían incursiones de madrugada a la cocina para comer dulces, algo que está haciendo él ahora durante la cuarentena cuando, por ejemplo, su madre cocinó un pastel de manzana y lo dejó escondido en el horno pero él se salió con la suya porque lo descubrió.

Pero lo que más ha llamado la atención ha sido el sorprendente pasatiempo al que Miguel Ángel está dedicando seis o siete horas diarias: las matemáticas. Dedica gran parte del día a su estudio: "Son muchas profesiones que dices, ¿qué me gustaría hacer para la próxima vida? Es algo que siempre me ha gustado y que pensaba que nunca iba a poder hacer. Me gusta mucho porque se dice que las matemáticas es el idioma de la naturaleza, que tiene una manera de comunicarse".

El intérprete es un gran defensor del medio ambiente, de hecho ha colaborado con varias ONGs, de ahí que también haya trasladado un mensaje en estos momentos durante la pandemia por el coronavirus: lo mucho que quiere decir que en tan solo un mes se haya notado el efecto de la ausencia de la contaminación en nuestro país y en todo el mundo.

