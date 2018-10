El baile más sexy de Miguel Ángel Silvestre disfrazado para Halloween

Se acerca Halloween y son muchos los celebrities y famosos que han salido este fin de semana ha celebrar esta fiesta tan norteamericana por adelantado. Uno de ellos ha sido Miguel Ángel Silvestre, que se ha disfrazado de Power Ranger y ha querido deleitarnos con un sensual y divertido baile.

El actor que dio vida a Alberto en 'Velvet' ha compartido dos vídeos en su cuenta de Instagram donde podemos verle en la piel de este icónico personaje de dibujos. En el primero, Silvestre se ha puesto delante de las luces de un coche parado y ha comenzado a bailar como solo él sabe hacer.

En el segundo vídeo, el intérprete aparece sentado en un sofá y podemos ver más de cerca el maquillaje que ha utilizado para esta ocasión. Unas rayas negras en el ojo derecho y un círculo blanco en el ojo izquierdo.

"Power Ranger preparado para la fiesta. Hallowing 2018. Feeling the power from the rangers", pone en el mensaje que acompaña a las imágenes. Puede que el traje no sea de los más originales de la noche, pero desde luego que con el arte que tiene, le sobra disfraz. ¡No te pierdas el vídeo!