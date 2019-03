Miguel Ángel Silvestre habla de sexo, de su vida en Los Ángeles y su carrera

Miguel Ángel Silvestre está imparable y es que el actor no para de cosechar éxitos con su meteórica carrera en Estados Unidos. Así, el intérprete acaba de estrenar la segunda temporada de la serie 'Sense8' donde da vida a un personaje homosexual, Lito.

Con motivo de ello Silvestre ha ofrecido una entrevista al medio 'MADMENMAG' donde ha hablado de muchas cosas como de sus escenas sexuales en la ficción y el revuelo que se ha formado con ellas: "Es solo sexo. No debería dársele tanta importancia. Por desgracia las imágenes sexuales generan más impacto que las violentas. Eso no debería ser así y me alegra contribuir, de alguna manera, a normalizarlo", comenta al respecto.

Y añade: "En casa he convivido con la homosexualidad desde pequeño. Tengo ejemplos en mi familia del colectivo LGTB y gracias mis padres en ese sentido me siento muy bien educado".

Además, Miguel Ángel también ha hablado de su vida en Estados Unidos y de las dificultades de estar tan lejos de su familia: "Vivir en L.A es duro a nivel personal porque, aunque ayuda mucho poder hacer videollamadas, sientes lejos a la familia y los amigos, pero entiendo que es una oportunidad brutal para mí y eso es lo que me hace mantener el ánimo a tope".