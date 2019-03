Miguel Ángel Silvestre le dedica unas preciosas palabras a su ex novia Belén López en Instagram

MANTUVIERON UNA RELACIÓN MUY BONITA

Llevarte bien con un ex es algo que no todas las veces ocurre, pues cuando acabas una relación en ocasiones también terminas con la amistad. Pero no siempre se tiene que acabar mal con una ex pareja, algo que sabe bien Miguel Ángel Silvestre quien ha dedicado unas preciosas palabras a la actriz Belén López en Instagram con la que mantuvo una relación de bastantes años.