Miguel Ángel Silvestre confiesa lo que es la fama para él

Miguel Ángel Silvestre, el propietario de las queridas galerías 'Velvet' de Antena 3, está inmerso en un trabajo que inevitablemente nos recuerda a sus inicios. Después de dar vida al Duque en 'Sin tetas no hay paraíso', serie que consiguió que su fama se disparase, todos estamos deseando volver a ver de nuevo al guapo actor en el papel de narcotraficante. Y nos falta poco, pues la exitosa serie de Netflix, 'Narcos', ha incorporado a Silvestre a su tercera temporada.

Miguel Ángel lleva un tiempo viviendo en Los Ángeles, donde se dedica por completo a su trabajo y al surf, una de sus mayores pasiones. "Soy muy feliz. Los Ángeles es una ciudad muy solitaria, aunque a nivel laboral ofrece muchas oportunidades. Tengo la suerte de que mi amigo David vive en California y los fines de semana conduzco dos horas y cuarto y surfeamos. Aquí las olas son buenísimas y así suplo lo que echo de menos a mi familia. El surf es algo sencillo que me da mucho placer", explicaba en la entrevista que ha concedido al diario ABC.

Parece que la vida no para de sonreírle. Aunque su papel en la serie de narcotraficantes es complicado por el acento colombiano que exigen en el rodaje, tiene la suerte de contar con españoles en el equipo: "Me llamó la directora del casting, me dieron tres guiones y ni me lo pensé. Mi personaje ‘lava’ el dinero del cartel de Cali y está muy bien construido. Tengo la suerte de trabajar con otro español, Javier Cámara. Al llegar, mi primera frase se la decía a él. Fue como jugar en casa".

No volveremos a escuchar esa voz ronca con la que nos conquistó el Duque, pero podremos verle defender el acento colombiano para el que está trabajando muy duro con la ayuda de un coach. "Nada de poner la voz ronca. Tenemos un coach para estudiar la cadencia colombiana. Treinta segundos antes de grabar, el director me pide que improvise y diga ‘La están pasando bien, disfruten de la rumba’ (habla con deje colombiano). Me puse nervioso, mezclaba la y le", comentó el actor al medio mencionado anteriormente.

Después de mucho trabajo y de mucha constancia, que ha conseguido, según él, gracias al tenis, deporte que abandonó por falta de madurez con 19 años, ha triunfado como actor y cuenta con las ganas suficientes para superar todos los retos que se propone. Ahora, años después de sus primeros pasos en el mundo de la interpretación, Miguel Ángel puede decir que está orgulloso de su trabajo con el que ha aprendido mucho.

"He vivido una evolución. Cuando fue el éxito de ‘Sin Tetas no hay Paraíso’ tenía miedos porque tú no eres el personaje. La gente se acercaba al Duque y yo temía decepcionarles. Me costó tiempo entender que la fama es algo muy positivo en nuestra profesión. Que en América te dediquen una sonrisa de reconocimiento siendo un emigrante no tiene precio, te da una energía muy bonita", aclaraba el actor español después de hacer balance sobre la evolución de su carrera y cómo ha crecido y madurado en la profesión.