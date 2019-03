Miguel Ángel Silvestre: "El miedo te puede llevar a perder la cabeza"

Miguel Ángel Silvestre se ha convertido en una de las caras más conocidas de la televisión. Y es que el actor ha vueltoa a la pequeña pantalla a lo grande, de la mano de la nueva y exitosa serie de Antena 3, 'Velvet'.

Días después de terminar su relación con Blanca Suárez después de más de tres años juntos, Miguel Ángel ha concedido una entrevista en exclusiva para la revista GQ en la que asegura que su éxito “me vino todo de sopetón, me pasó por encima. Si miro hacia atrás me doy cuenta de que no me salieron bien muchas cosas: decisiones, proteccionismo excesivo, miedo...”.

“Quizás la obsesión con protegerme respondía a que estaba muy verde, pero nunca se me ocurrió dejarlo. El miedo te puede llevar a perder la cabeza, hasta que eso se relaja, algo que llega con la madurez, lo relativizas y empiezas a disfrutar”, explica Silvestre. Más sincero que nunca, MAS confiesa que “la clave es darte cuenta de que no puedes sujetar todo ese peso sobre tus hombros y que no depende de ti que se caiga el mundo”.

Es por eso que ahora sólo piensa en disfrutar de lo que le ha venido y de no cerrar las puertas a su profesión ya que “no me quiero perder nada de lo que ofrece este trabajo. Fuera se hacen películas que son rock and roll, y quiero vivir eso”.