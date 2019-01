El bonito recuerdo que guarda Miguel Ángel Silvestre de su padre fallecido

Miguel Ángel Silvestre ha hablado por primera vez tras la muerte de su padre. El atractivo actor solo guarda buenos recuerdos de su progenitor: “La verdad es que aún no me ha dado mucho tiempo a asimilarlo. Eso sí, los dos últimos años de su lucha por vivir me permitieron recordar lo que hizo por mí. Siempre he considerado que ser padre es un acto de generosidad, pero es que el mío me dio literalmente lo que no tuvo“, tal y como recoge la revista Semana.

Miguel Ángel tuvo la suerte de poder contar con su padre en todo momento: “He llegado a llamarle a las cinco de la mañana para comentarle algo que me preocupaba, y él cogió el teléfono y se levantó de la cama para sentarse en el salón y hablar conmigo. Así que se ha ido muy pronto”.

Además, el intérprete ha asegurado que su corazón está libre: “Ahora mismo no estoy enamorado, aunque es algo que me encantaría”. De hecho, de sus ex, de la que mejor recuerdo guarda es de Belén López: “Yo me enamoré hasta las trancas de una mujer del sur que tiene una personalidad y flow sevillano que te roban el corazón”.