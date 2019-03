Miguel Ángel Silvestre aparece en el rodaje de 'Velvet' conduciendo un Porsche 911 de color rojo

El coche está valorado en más de 140.000 euros

Miguel Ángel Silvestre ha dejado a todos patidifusos. Resulta que el actor apareció en el rodaje de la serie 'Velvet' conduciendo nada menos que un Porsche 911 de color rojo, aunque no sabemos si MAS ha comprado el coche o sólo es prestado, lo que está claro es que no pasa desapercibido. El actor se hizo una foto con el coche y la subió a Instagram poniendo: "happy". Con ese coche, como para no estar contento…