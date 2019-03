Miguel Ángel Silvestre y Alex González se van a California para disfrutar del surf

Miguel Ángel Silvestre y Alex González no solo comparten la misma profesión, sino que los actores españoles son dos enamorados del mundo del surf. Por ello los hemos visto en California, donde han podido acudir a una etapa de la World Surf League junto al surfero español Aritz Aranburu.

El actor de Velvet está emocionado con este viaje de surf, tanto que ha publicado una foto en Instagram en la que comentó: "Que tu ídolo, Aritz Aranburu, el mejor surfista de nuestro país, te dé la oportunidad de vivir junto a él "El hurley pro, Lowers" no tiene precio. Este día no se me olvida. Hacerse el chulo por la playa con su tabla tampoco tiene precio".

El surf es una de las pasiones que ambos actores comparten y parece ser que han podido disfrutar de ello en California. Aritz Aranburu, surfista profesional, también publicó la foto, y les agradeció la visita a los chicos.