Miguel Ángel Silvestre y Albania Sagarra han roto

Miguel Ángel Silvestre y Albania Sagarra comenzaron a salir la pasada primavera y, aunque el actor se negaba a pronunciarse al respecto, sus redes sociales les delataban. Pero la relación ha llegado a su fin. Así lo ha confirmado Albania en su canal de YouTube.

"Quería aclarar que Miguel Ángel y yo ya no estamos juntos. Ha sido un gran amigo, un maestro… tuvimos una relación muy bonita, pero ahora mismo estamos viviendo dos trayectorias muy diferentes", dice la actriz en el vídeo. "Él me inspiró a ser mejor actriz, mejor artista y, sobre todo, mejor persona, así que por eso estoy eternamente agradecida. No le tengo ningún tipo de rencor, somos amigos. Él es amigo de mis padres, de mi familia entera y le quiero muchísimo. No ha pasado nada, pero quería aclarar ya la situación. Le deseo lo mejor" añadía la joven.

La actriz continúa con su vida en Miami donde está centrándose en su carrera como actriz mientras que Silvestre está inmerso en numerosos proyectos profesionales, obteniendo cierto reconocimiento internacional gracias a series como 'Sense 8' y 'Narcos'.

A pesar de su ruptura, la actriz asegura que se llevan muy bien y que son buenos amigos. De hecho, la joven publicó hace sólo unos días en su cuenta de Instagram una instantánea tomada por el actor.

Lo cierto es que el actor es un romántico y como suele decir él, "El amor no avisa. Llama a tu puerta y entra hasta la cocina. El amor es así. Eso no lo decides". Así que esperamos verle nuevamente enamorado.