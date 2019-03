Miguel Ángel Silvestre: “Ahora el amor lo vivo con un trago de cerveza, mis colegas y un helado de chocolate”

Un cuerpazo como el de Miguel Ángel Silvestre es digno de ser lucido, y a torso descubierto nos lo trae en su próximo número la revista Elle, donde el guapérrimo actor se ha dejado fotografiar en su ático al sur de Madrid.

MAS se ha ‘desnudado’ en cuerpo y alma y ha confesado: “Ahora el amor lo vivo con un trago de cerveza, mis colegas y un helado de chocolate”. Además, asegura que no tiene ni un tatuaje en su ‘body’ serrano, y que si se lo hiciera “tendría que ser por amor. Sería algo simbólico, aunque tendría que estar seguro. Bueno, seguro no, la verdad es que sencillamente me tendría que volver loco, pero me conozco y sé que eso puede suceder en cualquier momento”.

Respecto al éxito que está viviendo, agradece especialmente el cariño de la gente: “Es la hostia, un regalo, algo maravilloso. Lo importante es cómo lidias tú con él”. Para desconectar, nada mejor que llegar a casa y tomarse un par de cervezas, además de nuevos hobbies como la fotografía: “Siempre llevo la cámara en mi mochila y ahora me ha dado por hacerles fotos a mis compañeros de Velvet. Esta profesión es muy, muy absorbente, por eso busco nuevos hobbies. ¡Hace dos años me dio por el saxofón!”.