Miguel Ángel Muñoz no tiene tiempo para el amor

Miguel Ángel Muñoz parece seguir siendo uno de nuestros solteros de oro. Aunque el pasado mes de abril apareciera junto a la modelo mallorquina Paula Chacártegui Horrach en actitud cariñosa, según sus recientes declaraciones, no tiene tiempo para el amor.

“Es difícil conquistarme. Llevo mucho tiempo que no me conquista nadie”, asegura. Reconoce que la razón principal es la falta de tiempo: “Si seguís mi vida profesional un poco, es imposible”, y es que ha estado seis meses viviendo entre Mundaca, París y Madrid rodando la nueva serie de Antena 3 ‘Presunto culpable’.

Y entre trabajo y trabajo, dedica su poco tiempo libre a un montón de cosas: “Yo creo que para que uno encuentre a la persona de su vida necesita compartir tiempo con ella, y cuando estás muy ocupado pones la energía en otro lugar y es difícil que aparezca”.

Reconoce llevar con humor el que le saquen novias, “pero nunca me molesto ni en confirmar ni en desmentir nada”. Es más, añade: “Al final las cosas caen por su propio peso y el tiempo da la razón. Me han sacado unas cuantas parejas en este tiempo y tampoco he dicho ni que sí ni que no”.